Si aggiunge un altro tassello di grande esperienza nel centrocampo biancorosso: Giuseppe Sicurella, classe 1994, rinforzerà la mediana di mister Magrini. Grande esperienza in Lega pro, lo scorso anno ha vestito la maglia della Sicula Leonzio giocando 25 partite in campionato condite da tre gol, uno in Coppa Italia, e un assist. Esperienze importanti anche al Foggia, alla Pro Piacenza e alla Virtus Francavilla, oltre ad aver giocato nella Primavera del Lecce e del Novara.

L’articolo Esperienza a centrocampo: ecco Giuseppe Sicurezza proviene da US Grosseto 1912.