Fiorentina-Grosseto 5-1

Amichevole di lusso al Franchi di Firenze per i ragazzi di mister Magrini. Viola in vantaggio con un tiro da fuori di Cutrone, che batte Barosi. Il raddoppio è di Vlahovic, su rigore. Nonostante il punteggio il Grosseto mostra buone giocate. Nel secondo tempo assist di Cutrone per Vlahovic, poi ancora gol dell’ex milanista. Il Grosseto segna il gol della bandiera con un bellissimo tiro a girare di Raimo, poi Vlahovic, di testa, chiude sul 5-1.

Prima della gara scambio di maglie tra Antognoni e il vicepresidente biancorosso Simone Ceri, che ha regalato all’uomo simbolo della Fiorentina anche una targa ricordo.

