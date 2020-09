Fiorentina-Grosseto, amichevole di lusso

Si terrà domani pomeriggio allo stadio Artemio Franchi di Firenze l’amichevole di lusso contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Il fischio d’avvio è previsto per le 17.30 anche se, in base al regolamento, la gara si svolgerà a porte chiuse sia per i tifosi sia per la stampa. Chi vorrà potrà però vedere la gara in diretta streaming su www.violachannel.tv, i canali social ufficiali della Fiorentina, e sul canale televisivo RTV 38.

