Battuto il Pisa per 2-1 in un’amichevole che ha mostrato carattere e grinta da parte della truppa di mister Magrini. Nel primo tempo gol di Kraja che porta in vantaggio i biancorossi al 13’. Nella ripresa è Galligani a trovare con una giocata il raddoppio e a chiudere la partita, che finisce 2-1 per il gol della bandiera nerazzurra siglato da Marconi.

L’articolo Pisa-Grosseto 1-2 proviene da US Grosseto 1912.