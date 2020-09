Le richieste di accredito stampa da parte delle testate giornalistiche dovranno essere inviate alla mail comunicazione@usgrosseto1912.com entro e non oltre le ore 13 del giovedì precedente la partita di campionato.

Al momento per disposizione dell’autorita di pubblica sicurezza non possono essere fatti gli accrediti stagionali ma solo quelli per le singole partite, se questi saranno aperti e quindi resi disponibili. Le richieste, come detto, devono arrivare alla società entro le ore 13 del giovedì precedente la partita di campionato.

Per accedere allo stadio sarà necessario poi scaricare il modulo che trovate qua sotto, stamparlo, compilarlo e presentarlo all’arrivo all’ingresso dello stadio.

Clicca qua e scarica l’autodichiarazione ingresso stadio

L’articolo Richiesta accrediti stampa proviene da US Grosseto 1912.