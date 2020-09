Trattativa conclusa: la società rimane alla famiglia Ceri

La trattativa di acquisto da parte della cordata interessata è naufragata oggi pomeriggio nello studio notarile. Chiuso, dunque, definitivamente questo capitolo: da adesso si inizia a lavorare per il prossimo futuro del Grosseto.

“Speriamo che la città sia ancora disposta a sostenerci – spiega la società biancorossa – perché abbiamo bisogno di tutto e di tutti, come abbiamo sempre detto. La Lega pro ci fa paura ma dobbiamo affrontarla con raziocinio e consapevolezza nei nostri mezzi, anche se sono pochi. Il bilancio viene prima di tutto, anche dei risultati sportivi, ma del resto abbiamo sempre detto di poter garantire la sopravvivenza non il lusso. Ringraziamo i giocatori, lo staff tecnico e i collaboratori e il direttore sportivo Minguzzi per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato nonostante questi giorni in cui le voci altalenanti hanno creato un senso di instabilità. Da adesso in poi dobbiamo rimanere uniti, insieme ai tifosi, che ringraziamo, per svolgere al meglio il nostro compito”.

