ALESSANDRIA-GROSSETO 0-1

Ancora una vittoria in trasferta per il Grosseto che a tempo scaduto conquista i tre punti grazie a Pippo Moscati, innescato da Galligani in contropiede, e fa sognare tutta la Maremma. Un Grosseto che si è presentato al Moccagatta con Barosi in porta, Campeol, Ciolli, Gorelli e Polidori in difesa, Vrdoliak in mediana con Kraja e Sersanti mezz’ali e Sicurella dietro a Boccardi e Moscati. Una gara difficile ma combattuta a testa alta da entrambe le formazioni. L’Alessandria rischia il colpaccio a cinque minuti dalla fine, con la punizione di Casarini che sbatte sulla traversa, mentre al 92’ Moscati centra la porta per l’apoteosi biancorossa.