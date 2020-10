GROSSETO-ALBINOLEFFE 1-1

Primo pareggio per i biancorossi e primi punti in casa davanti ai propri tifosi. Grosseto in campo con Barosi tra i pali, Ciolli e Gorelli centrali con Polidori e Raimo sugli esterni. Vrdoljak davanti alla difesa con Kraja e Sersanti mezz’ali e Pedrini trequartista a supporto di Galligani e Moscati. Primo tempo di studio per entrambe, senza troppe emozioni. Nella ripresa l’Albinoleffe passa al 9’ con un colpo di testa di Giorgione, mentre quattro minuti dopo pareggia Galligani anticipando la difesa ospite.