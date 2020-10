La tanto attesa apertura al pubblico è arrivata: domenica prossima per la gara tra Grosseto e Renate sarà consentito l’accesso allo stadio Zecchini soltanto ai primi 1000 abbonati. L’ingresso sarà consentito solo rispettando i protocolli di sicurezza che prevedono l’uso della mascherina per tutta la partita e il distanziamento sociale tra i vari abbonati, che dovranno posizionarsi al loro posto e rimanere rigorosamente in quella postazione fino al termine della gara. In caso il numero degli abbonamenti sia inferiore a mille non saranno messi in vendita altri biglietti e l’accesso sarà, in ogni caso, garantito solo agli abbonati.

“Stiamo vivendo una situazione molto difficile per via dell’emergenza covid – spiega Simone Ceri, vicepresidente Us Grosseto – e per questo chiedo ai nostri tifosi un grande aiuto nel rispettare totalmente le regole di sicurezza all’interno dello stadio Zecchini. Riuscire a riaprire lo stadio, anche se parzialmente, non è stato facile e solo con il rispetto, il buon senso e l’aiuto di tutti, possiamo riuscire a ripartire e sostenere dal vivo la nostra squadra. Per me vivere una partita senza la nostra gente equivale a non viverla. Per questo invito tutti a rispettare il distanziamento anche a costo del proprio posto storico. In caso di violazioni il rischio concreto è quello di avere le porte chiuse per le prossime gare. Ed è un rischio che non possiamo prendere in considerazione”.

Chi ancora non ha ritirato l’abbonamento può farlo nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna coperta, questo pomeriggio dalle 15 alle 18. Con la tessera abbonamento sarà rilasciato anche il codice per accedere al canale Eleven sport e guardare le partite del Grifone, in casa e in trasferta, per un mese.

Clicca qua e scarica l’autodichiarazione per entrare allo stadio: autodichiarazione ingresso stadio

L’articolo Grosseto-Renate aperta al pubblico: ecco come proviene da US Grosseto 1912.