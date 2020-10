L’Unione sportiva Grosseto 1912 ringrazia l’amico Guido Venturacci per i tre anni passati del tutto gratuitamente al sostegno della società in qualità di responsabile e coordinatore dei volontari indispensabili alla disputa delle partite.

“L’operato di Guido – spiega Simone Ceri, vicepresidente Us Grosseto – è sempre stato ineccepibile e permeato da uno smisurato amore per i colori biancorossi. Per questo non sarà facile sostituirlo. Ho appreso con rammarico la decisione di Guido e ho provato a fargli cambiare idea purtroppo senza successo. Mi mancherà il suo essere burbero e generoso. Spero ancora che possa tornare sui suoi passi, le porte per lui sono sempre spalancate”.

L’articolo La società ringrazia Venturacci per gli anni in biancorosso proviene da US Grosseto 1912.