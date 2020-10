Pippo Boccardi regala tre punti al Grifone che passa 2-1 sul campo della Pergolettese

Ci pensa Pippo Boccardi con un delizioso pallonetto di testa a tempo scaduto a regalare i tre punti al Grosseto di Magrini. Una partita bella che ha regalato molte emozioni da entrambe le parti. Cominciato con ventiquattro ore di ritardo, per seguire alla lettera i protocolli anticovid, Pergolettese-Grosseto parte con il vantaggio degli ospiti dopo appena 4’ a firma di Ferrari. Il Grosseto non ci sta e al 34’ recupera con Kraja una palla sulla trequarti che viene offerta a Galligani e traformata in gol per l’1-1. Nella ripresa le due squadre provano a farsi male ma il definitivo colpo del ko arriva soltanto a un minuto dalla fine, con un assist al bacio servito da capitan Ciolli per Boccardi che di testa, in tuffo, scavalca Ghidotti per il 2-1 finale.

TABELLINO

Pergolettese-Grosseto 1-2

PERGOLETTESE: Ghidotti, Candela, Bakayoko, Panatti (1’st Andreoli), Ceccarelli, Varas Marcillo, Bortoluz (19’ st Scardina), Villa, Duca, Morello, Ferrari (35’ st Figoli). A disposizione: Albruzzo, Lucenti, Bignami, Tosi, Faini, Scarpelli, Piccardo, Ferrara. All. Contini.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo, Vrdoljak, Kraja (43’ st Fratini), Sicurella (8’ st Sersanti), Pedrini (18’ st Kalaj), Galligani (18’ st Moscati), Russo (8’ st Boccardi). A disposizione: Antonino, Fomov, Cretella, Pierangioli, Campeol, Manicone, Bertoli. All. Magrini.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia, Andra Zezza di Ostia Lido e Michele Giordano di Novara).

RETI: 4’ Ferrari, 34’ Galligani, 44’ st Boccardi.

