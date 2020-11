GROSSETO-CARRARESE 0-1

La Carrarese passa a Grosseto grazie a un rigore trasformato da Infantino nel primo tempo. Per il resto poche occasioni ma tanta grinta per cercare di riaggiustare la gara. Nella ripresa gli ingressi di Russo, Pedrini e Boccardi hanno vivacizzato la gara senza però riuscire a far trovare ai biancorossi il gol del pari.