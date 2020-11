GROSSETO-LECCO 1-2

Ancora una beffa per i biancorossi, che vanno sotto dopo 7’ con il rigore di Capogna, poi prendono in mano il gioco e dominano creando tanto e pareggiando con Pedrini. Nel finale biancorossi in vantaggio con il gol di Ciolli annullato per una presuta carica sul portiere da parte di Cretella. Pochi minuti dopo, a tempo scaduto, il Lecco completa la beffa segnando con Malgrati il gol del definitivo 2-1.

GROSSETO: Barosi, Polidori (30’ st Simeoni), Gorelli, Ciolli, Campeol, Vrdoljak (15’ st Fratini), Sicurella (15’ st Moscati), Sersanti, Pedrini (23’ st Russo), Galligani, Boccardi (15’ st Cretella). A disposizione: Antonino, Raimo, Fomov, Consonni, Pierangioli, Manicone, Bertoli. All. Magrini.

LECCO: Pissardo, Celjak (1’ st Moleri), Giudici (36’ st Haidara), Mangni, Malgrati, Marotta, Merli Sala, Capogna (20’ st Mastroianni), Nesta, Capoferri, Bolzoni. A disposizione: Bertinato, Bonadeo, Lora, Del Grosso, Porru, Nannini, Raggio, Kaprof. All. D’Agostino.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Marco Ceolin di Treviso, Michele Collavo di Treviso, Marco Emmanuele di Pisa).

RETI: 7’ Capogna, 35’ Pedrini, 48’ st Malgrati.

RECUPERO: 0-5’ st

