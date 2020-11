JUVENTUS U23-GROSSETO 2-0

I biancorossi sottotono resistono un tempo, contro la Juventus under23 di Zauli, e cadono nella ripresa colpiti dai gol, in cinque minuti, di Vrioni e Rafia. Poche le occasioni del Grifone, che nella ripresa prova a reagire mandando in campo Moscati e Russo, ma che lascia l’amaro in bocca non solo per il risultato.