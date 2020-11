Un punto che sta stretto ai biancorossi, dopo una gara ben giocata con tante occasioni create e due episodi dubbi: un rigore non concesso e un gol annullato. La prima occasione arriva al 7’ con un affondo di Cretella, che da fuori area prova il tiro. Al 22’ Sersanti gioca d’anticipo, ruba palla e scappa via servendo sotto porta Boccardi che, in scivolata, non trova di poco la porta. Allo scadere il Grosseto recrimina per il gol prima concesso a Gorelli dal guardalinee e poi annullato dal direttore di gara.

PONTEDERA: Sarri, Milani, Benassai, Tommasini (47’ st Benericetti), Caponi, Magrassi, Barba, Faella (7’ st Vaccaro), Piana, Benedetti (40’ st Stanzani), Matteucci. A disposizione: Angeletti, Nicoli, Bardini, Risaliti, Pruneti, Pretato, Perretta, Nero, Benericetti, Tersigni. All. Maraia.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo (29’ Campeol), Vrdoljak, Kraja (28’ st Fratini), Sersanti, Cretella (14’ st Pedrini), Boccardi (28’ st Russo), Moscati (14’ st Galligani). A disposizione: Antonino, Fomov, Pierangioli, Simeoni, Manicone, Kalaj, Sicurella. All. Magrini.

ARBITRO: William Villa di Rimini (Cesarano di Castellammare di Stabia, Cipolletta di Avellino; Fontani di Siena).

RECUPERO: 1’ pt; 3’ st.

L’articolo PONTEDERA-GROSSETO 0-0 proviene da US Grosseto 1912.