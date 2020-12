ELEVEN SPORTS: ECCO I CODICI PER VEDERE LE PARTITE

Comincerà domani la consegna dei codici di Eleven sports, da parte della società biancorossa, per permettere agli abbonati di continuare a vedere gratuitamente le partite del Grosseto, in casa e fuori, fino al termine della stagione o fino alla riapertura degli stadi. I codici, che permetteranno la visione sul sito web di Eleven sports, potranno essere richiesti inviando una mail a info@usgrosseto1912.com e allegando la foto della propria tessera di abbonamento, specificando nel testo della mail anche il proprio nome e cognome.

La società cercherà di rispondere quanto prima a tutte le richieste degli abbonati per permettere la visione delle partite già dalla gara casalinga di domenica, in programma alle ore 15 allo stadio Carlo Zecchini, contro il Como. Nel caso di più abbonamenti facenti parte dello stesso nucleo familiare è gradito l’invio di un’unica mail contenente le foto e i nominativi di tutti gli abbonati. Chi non riuscirà a richiedere il codice prima della gara di domenica prossima potrà farlo anche nei giorni successivi.

