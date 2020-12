Ecco i 22 convocati per la gara di domani, alle ore 15, contro la Giana Erminio. La squadra partirà oggi alle 13.30 per Gorgonzola. Fuori Pedrini per squalifica e Campeol, per una botta rimediata ieri in allenamento.

Vittorio Antonino

Davide Barosi

—

Andrea Ciolli

Matteo Gorelli

Sergio Kalaj

Mattia Polidori

Nicolò Simeoni

Alessandro Raimo

—

Riccardo Cretella

Erdis Kraja

Emiliano Fratini

Giuseppe Sicurella

Alessandro Sersanti

Mario Vrdoljak

Tommaso Pierangioli

William Consonni

—

Elia Galligani

Filippo Moscati

Raffaele Russo

Filippo Boccardi

Carlo Manicone

Federico Scaffidi

L’articolo GIANA ERMINIO-GROSSETO: I CONVOCATI proviene da US Grosseto 1912.