GIOCATORI IN VISITA ALLA SELF OMNINUTRITION

Corrieri speciali quelli che si sono presentati questa mattina nella sede grossetana della Self Omninutrition, a Grosseto. Il capitano del Grifone, Andrea Ciolli, insieme a Matteo Gorelli, Filippo Moscai, Riccardo Cretella, Pippo Boccardi e il presidente Mario Ceri hanno fatto visita alla sede dell’azienda grossetana per ritirare i prodotti alimentari e gli integratori consegnati direttamente alla squadra biancorossa dal direttore commerciale, Gabriele Casanovi, e dal direttore responsabile della sede grossetana, Claudio Falciani. Il presidente si è presentato con un regalo particolare: le divise da gioco dei calciatori, consegnate dagli stessi ai dirigenti dell’azienda grossetana. Una visita speciale arrivata in seguito all’accordo di sponsorizzazione con la multinazionale, con sede principale in Svezia e una secondaria nel capoluogo maremmano, che da qualche giornata è comparsa sulla maglia ufficiale del Grosseto.

“L’accordo con la Self Omninutrition è la testimonianza effettiva – spiega Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto 1912 – di come la sinergia sul territorio si faccia con i fatti e non solo con le parole. Siamo felici di aver siglato questo accordo e siamo orgogliosi di avere al nostro fianco una grande azienda multinazionale ma con sede nella nostra città. Sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni”.

“Nonostante il momento economicamente non favorevole per via del Covid19 – spiega Claudio Falciani, direttore responsabile della sede italiana della Self Omninutrition – da parte nostra c’è la speranza che questa collaborazione possa essere proficua per entrambi. Abbiamo voluto fortemente legare il nostro nome al Grosseto calcio, anche per via dell’amore per il nostro territorio, e siamo quindi orgogliosi di sponsorizzare la squadra e seguirla sotto il profilo alimentare e, allo stesso tempo, siamo sicuri che la visibilità che l’Us Grosseto ci darà sarà ottimale e molto positiva”.

L’azienda Self Omninutrition si trova a Grosseto ma ha la sede principale a Stoccolma, in Svezia, e si occupa di produrre e commercializzare integratori alimentari a livello mondiale. Oltre alla collaborazione con il calcio e con il Grifone, lavora già a braccetto con il mondo dello sport: dal windsurf al circuito motociclistico professionale, dall’hockey su ghiaccio al ciclismo professionistico.

L’articolo GIOCATORI IN VISITA ALLA SELF OMNINUTRITION proviene da US Grosseto 1912.