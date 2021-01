Primo allenamento in maglia biancorossa per il giovane terzino sinistro, Alessandro Giannò, classe 2001, arrivato a Grosseto in prestito dalla Triestina.

Il giocatore, che già da oggi è a disposizione di mister Magrini, è cresciuto nel settore giovanile del Foligno. Indosserà la maglia numero 3.