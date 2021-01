Renate-Grosseto, i convocati del Grifone

Sono 22 i convocati da mister Magrini per la partita di domani contro il Renate, che si giocherà alle 12.30. In panchina non ci sarà Magrini, squalificato, al suo posto mister Stefani. Squalificato anche capitan Ciolli.

PORTIERI: Davide Barosi, Matteo Comparini, Niccolò Chiorra.

DIFENSORI: Axel Campeol, Matteo Gorelli, Alessandro Raimo, Mattia Polidori, Sergio Kalaj, Nicolò Simeoni, Alessandro Giannò;

CENTROCAMPISTI: Riccardo Cretella, William Consonni, Erdis Kraja, Alessandro Sersanti, Giuseppe Sicurella, Mario Vrdoljak;

ATTACCANTI: Filippo Boccardi, Elia Galligani, Davide Merola, Filippo Moscati, Ognjen Stijepovic, Federico Scaffidi.