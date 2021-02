ABBONATI: ULTIMO GIORNO PER RITIRARE I GADGET

Oggi ultimo giorno per gli abbonati biancorossi, che hanno sottoscritto la tessera in tribuna, per ritirare i gadget ufficiali del Grifone. Gli abbonati in Tribuna vip riceveranno la casacca da gioco ufficiale dell’Us Grosseto, mentre per gli abbonati di Tribuna centrale ci sarà la maglia da allenamento. Sciarpa biancorossa per gli abbonati in Tribuna laterale nord e sud.

I gadget si potranno ritirare, esibendo la tessera abbonamento, nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna, dalle ore 15.30 alle ore 18. Nelle prossime settimane saranno disponibili anche i portachiavi per gli abbonati di Curva nord.

