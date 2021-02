PRIMAVERA: GROSSETO-PISTOIESE 4-1

Tornano in campo con una vittoria i ragazzi di mister Pieri, che al Centro sportivo nella seconda giornata del campionato Primavera battono la Pistoiese per 4-1, nonostante diverse assenze tra infortunati e indisponibili. Partono forte i Grifoni che, dopo appena 4′, si portano in vantaggio con il rigore trasformato da Giacomo “Jack” Gafà. Neanche il tempo di prendere le misure che i biancorossi raddoppiano, al 9′, con la rete di Francavilla che batte Toselli. Per il tris, a firma di Rotondo, passano solo due minuti. La Pistoiese alza la testa e risponde con Biagioni, sempre nel primo tempo. Nella ripresa è ancora la Pistoiese a provarci, ma il rigore concesso dall’arbitro si stampa sulla traversa e così i biancorossi mettono definitivamente la parola fine con la rete di Sarno, sotto porta, che regala tre punti importanti ai ragazzi di mister Pieri.

GROSSETO-PISTOIESE 4-1

GROSSETO: Comparini, Riitano, De Michele, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Gafà, Lucattini, Francavilla, Valente, Rotondo. A disposizione: Brunetti, Veronesi, Cerulli, Tiberi, Franceschini, Filippi, Sarno, Salvadori, Columbu, Di Meglio. All. Pieri.

PISTOIESE: Toselli, Gucci, Tesi, Campani, Campionini, Biagioni, Tramacere, Consales, Boschi, Fattorini. A disposizione: Roselli, Taverni, Curumi, Checcucci, Vannucci, Simeone, Cappellini. All. Pascali.

RETI: 4′ rig. Gafà, 9′ Francavilla, 11′ Rotondo, 22′ Biagioni, 80′ Sarno.

NOTE: rigore fallito dalla Pistoiese nel primo tempo.

