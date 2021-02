PRIMAVERA3: DOMANI IN CAMPO CONTRO LA PISTOIESE

Si riparte, dunque, dal derby contro la Pistoiese. I ragazzi di Mirko Pieri, che quest’anno hanno potuto giocare soltanto la prima giornata di campionato contro la Viterbese (persa 2-1), sono attesi quindi da una partita difficile che si giocherà domani al Centro sportivo di Roselle, alle ore 14.30. Ma i giovani grifoni ripartono con una grande novità: sulla maglia biancorossa ci sarà, infatti, lo sponsor Elettromeccanica moderna, un’azienda grossetana che ha deciso di scommettere, come tante altre, sul Grifone.

“Abbiamo voluto accettare questa sfida perché crediamo nei colori della nostra città – ha spiegato Ulisse Ferretti, titolare dell’azienda Elettromeccanica moderna – e, in particolar modo, nella crescita dei nostri giovani calciatori. La nostra attività crede molto nelle radici e nell’identità territoriale, per questo abbiamo voluto scendere in campo insieme al Grosseto calcio proprio in un momento difficile per via della pandemia. Ci auguriamo che il campionato possa riprendere nel migliore dei modi e che, finalmente, i nostri ragazzi si possano togliere tante soddisfazioni”.

“Finalmente dopo un periodo difficile per tutti – spiega Mirko Pieri, allenatore della Primavera – riparte il campionato. Allenarsi senza l’obiettivo della partita è sempre difficile, per questo ripartiamo con grande entusiasmo. La Pistoiese è una buona squadra, e purtroppo dovremo affrontarla senza sei giocatori al momento indisponibili, ma nonostante questo faremo il massimo per onorare la maglia”.

Un ritorno alla normalità, dunque, anche per i giovani biancorossi attesi da un calendario per niente semplice nel girone D del campionato Primavera3. Dopo la Pistoiese, infatti, i ragazzi di mister Pieri saranno attesi dalla trasferta di Arezzo, sabato 27 febbraio alle 14.30, nella terza giornata di campionato. Nella quarta allo Zecchini contro l’Olbia per poi far visita, nella quinta giornata alla Carrarese, per continuare poi con altri due derby: Livorno in casa e Lucchese in trasferta.

Primavera 3 – girone D

Sabato 20 febbraio, ore 14.30, 2 di andata

Grosseto-Pistoiese

Primavera 3 – girone D

Sabato 27 febbraio, ore 14.30, 3 di andata

Arezzo-Grosseto

Primavera 3 – girone D

Sabato 6 marzo, ore 14.30, 4 di andata

Grosseto-Olbia

Primavera 3 – girone D

Sabato 13 marzo, ore 14.30, 5 di andata

Carrarese-Grosseto

Primavera 3 – girone D

Sabato 20 marzo, ore 14.30, 6 di andata

Grosseto-Livorno

Primavera 3 – girone D

Sabato 27 marzo, ore 14.30, 7 di andata

Lucchese-Grosseto

