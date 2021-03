Il Grosseto deve arrendersi al novantesimo al gol di Lanini, che castiga oltre ogni modo la truppa di Magrini dopo una partita giocata con il cuore, e praticamente senza panchina, per far fronte a un’emergenza talmente importante che ha lasciato al mister soltanto tre panchinari a disposizione e due esordi nella ripresa. Barosi migliore in campo, salva il salvabile e tiene i biancorossi sempre a galla, per il resto non è mancata la voglia di crederci e di lottare fino alla fine da parte di tutti i giocatori grossetani, usciti dal Silvio Piola di Novara a testa alta.

NOVARA-GROSSETO 1-0