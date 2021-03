PRIMAVERA: AREZZO-GROSSETO 2-1

Buona prova e qualche rimpianto per la Primavera del Grifone nella sconfitta per 2-1 in casa della capolista Arezzo, nella terza di campionato.

Vantaggio dei locali al 13’, bravi a sfruttare un’indecisione della difesa biancorossa con tiro a fil di palo di Verdelli. Al 26’ Gagliardotto anticipa di testa in uscita Francavilla su lancio di Riitano. Un minuto dopo, bella parata di Antonino su conclusione ravvicinata a colpo sicuro di Marras.

I torellini insistono al 41’ con la bella progressione di Riitano, steso a ridosso della bandierina: punizione di Valente deviata da Gagliardotto. Allo scadere ci prova Gafà che viene steso al limite dell’area: è di nuovo calcio di punizione che Riitano manda a fil di palo alla destra di Gagliardotto.

Ripresa subito dei biancorossi che trovano il pareggio al 1’: bella azione imbastita da Fregoli, la sfera arriva a Gafà che serve Rotondo, autore del bolide dell’1-1 dopo uno scatto di 40 metri.

Al 3′ immediata reazione dei padroni di casa, con Marras che vince un rimpallo ed impegna Antonino Pericolo dai piedi di Damiano Marras che impegna Antonino, al 10’; poco dopo la punizione di Filippi sfiora il palo. Aretini di nuovo avanti al 27’: bella azione sulla destra del neo entrato Tordella che entra in area in velocità e serve sul secondo palo Marras che facilmente deposita in rete. Due minuti dopo, al espulso Fregoli per doppia ammonizione, dopo aver steso Damiano Marras lanciato a rete. Chance per Francavilla che manda alto sulla traversa. I biancorossi si sbilanciano alla ricerca del pari ma i granata fanno paura ancora al 42’ con tiro di Tordella deviato da Antonino sopra la traversa

Prossimo impegno casalingo domenica prossima contro l’ Olbia.

Primavera3

AREZZO-GROSSETO 2-1

AREZZO: Gagliardotto, Baldoni, Memuschi, Martelli, Raja, Bux, Ferraro, Verdelli, Pittaccio, Marras D., Marras N., Palmieri, Bordonaro, Calabrò, De Pellegrin, Cristaldi, Mascia, Bertollini, Tordella, Mussi, Schiena, Steccato, Bartoli. All. Palazzi.

GROSSETO: Antonino, Riitano, Ottaviani, Fregoli, Filippi (25’ st Lucattini), Francavilla, Gafà, Rotondo, Cerulli, Tiberi (35’ st Veronesi), Valente (6’ st Columbu). A disposizione: Sarno, Brunetti, Salvadori, Franceschini, Di Meglio, Marraccini. All. Pieri.

ARBITRO: Burgassi di Firenze; assistenti Moawad e Salama di Firenze.

RETI:13’ Verdelli, 46’ Rotondo, 71’ Marras.

NOTE: espulso al 74’ Fregoli per doppia ammonizione.

