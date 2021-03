PRIMAVERA3: CARRARESE-GROSSETO 0-2

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera di mister Pieri, che sorprende la Carrarese con un 2-0 corsaro maturato nella ripresa. Quinta giornata di campionato da incorniciare per i biancorossi, che vedono confermate le qualità di bomber Francavilla come anche l’importanza non solo tattica di Gafà, marcatore dagli undici metri.

Primo tempo più di marca gialloblù, con Branca e Giacomo Dell’Amico che impensieriscono più volte Comparini e pressano. Chance per Francavilla che però non aggancia la sfera arrivata dal traversone di Sarno. Nella ripresa la Carrarese prova a spingere, ma perde mordente, mentre il Grosseto è in crescita. Al 4’ prima e al 7’ poi Francavilla ci prova di sinistro, mancando di poco il bersaglio. Al quarto d’ora occasione per Thomas Dell’Amico, al tiro su palla attiva, si fa parare da Comparini.

A cavallo della mezz’ora, il risultato cambia due volte a favore degli ospiti: al 29’ vantaggio di Francavilla di rapina, mentre neanche due minuti dopo gli unionisti conquistano un rigore con la discesa di Bifini, steso dal portiere rivale: dal dischetto Gafà non sbaglia. Nel finale controllo degli ospiti che gestiscono il vantaggio.

Sabato grossetani di nuovo fra le mura amiche contro la big Livorno alle 14,30 per la sesta di campionato.

CARRARESE-GROSSETO 0-2

CARRARESE: Gallina, Bonafede, Santochirico, Bertipagani, Guelfi, Orlandi, Dell’Amico T., Biasci, Branca, Dell’Amico G., Di Nicola. A disposizione: Tonetti, Genassi, Smecca, Baldecchi, Bonucelli, Fruzzetti, Falanga, Castronovo. All. Ficagna.

GROSSETO: Comparini, Riitano, Veronesi, Consonni, Fregoli, Cerulli, Lucattini (14’ st Salvadori), Perrella (30’ st Ottaviani), Francavilla, Gafà, Sarno (14’ st Bifini). A disposizione: Brunetti, Franceschini, Tiberi, Filippi, Valente, Columbu. All. Pieri.

ARBITRO: Merlino di Pontedera; assistenti Corcione di Pisa e Guiducci di Empoli.

RETI: 29’ st Francavilla, 31’ st (rig.) Gafà.

