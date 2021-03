Di nuovo due impegni ravvicinati per la Primavera biancorossa, che mercoledì giocherà in trasferta contro i coetanei della Lucchese e sabato ospiterà il Pontedera al Centro sportivo di Roselle. Due rivali non insormontabili sulla carta, entrambe appaiate a sette punti e a due passi dagli unionisti, ancora terzi in solitaria. Clima sereno e lavoro regolare per i ragazzi di mister Pieri nonostante la rosa ancora fortemente rimaneggiata. “I ragazzi stanno bene – ha confermato il tecnico – siamo pochi tra infortuni e chi si allena in prima squadra, ma va bene così. Oggi lunedì riprenderanno ad allenarsi Angiolini, Rotondo e Mema dopo gli infortuni e gli acciacchi vari, in più si sono aggiunti alcuni 2004 che altrimenti non giocherebbero. Il nostro è un campionato equilibrato: a parte Arezzo e Livorno, con tutte le altre ce la possiamo giocare”.

Assente per squalifica il portiere grossetano Comparini oltre, come detto, agli infortunati Angiolini, Mema, De Michele, Sacchini e Rotondo. In dubbio Gafà, Fregoli, Francavilla e Veronesi, che potrebbero essere convocati in prima squadra. Arbitrerà Niccolai di Pistoia coadiuvato da Chiarelli di Carrara e Lipardi di Pistoia. Il fischio d’inizio è mercoledì alle 14,30 al Comunale di Saltocchio, a Lucca. Dopo la sfida casalinga contro il Pontedera, i biancorossi si fermeranno per il turno di riposo.

La classifica del girone D: Arezzo 16 punti; Livorno 14; Grosseto 9; Viterbese 8; Lucchese, Pontedera e Carrarese 7; Olbia 4; Pistoiese 3.

L’articolo PRIMAVERA3, SETTIMA GIORNATA CON LUCCHESE-GROSSETO, SABATO IL PONTEDERA proviene da US Grosseto 1912.