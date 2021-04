COMO-GROSSETO 2-2, GALLIGANI MATTATORE

A volte è solo questione di follia e di non voler mollare mai. Fatto sta che il Grosseto va sotto di due reti nel primo tempo in casa del Como, capolista della Lega pro, dopo quarantacinque minuti dove a impressionare sono stati solo i padroni di casa. Ma nella ripresa le cose cambiano e, in soli dieci minuti, bomber Galligani ribalta la partita segnando due gol da antologia e regalando al Grifone non solo un punto che sa a tutti gli effetti di salvezza, ma anche la consapevolezza di aver lasciato una firma importante come gruppo in questo campionato.