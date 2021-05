GADGET BIANCOROSSI: PER GLI ABBONATI E IN VENDITA

Ultimi due giorni a disposizione degli abbonati biancorossi per ritirare i gadget dell’Us Grosseto. Gli abbonati in Tribuna vip riceveranno la casacca da gioco ufficiale dell’Us Grosseto, mentre per gli abbonati di Tribuna centrale ci sarà la maglia da allenamento. Sciarpa biancorossa per gli abbonati in Tribuna laterale nord e sud e, infine, il portachiavi del Grifone per gli abbonati di Curva nord. I gadget si potranno ritirare, esibendo la tessera abbonamento, nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna, mercoledì 26 e giovedì 27, dalle 15 alle 18.

Sciarpe e portachiavi saranno anche in vendita, sempre mercoledì e giovedì pomeriggio presso la segreteria dello stadio Zecchini, al costo di 10 euro la sciarpa e 5 euro il portachiavi.

