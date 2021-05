Poker a Lecco, continua la corsa play-off del Grosseto

Una partita che sa di storia, dopo un primo tempo di sofferenza e un vantaggio lampo a inizio ripresa. Il Lecco pareggia con il rigore di Iocolano, ma il Grosseto non ci sta e con Merola, migliore in campo, cambia la partita: prima un filtrante magico per Sicurella, che batte Borsellini e fa 2-1, poi con la doppietta personale che stende il Lecco e lancia il Grifone al secondo turno dei playoff.

Un’avventura che hai biancorossi ha già regalato momenti magici al di là di ogni più rosea aspettativa.

IL TABELLINO

LECCO: Borsellini, Celjak, Cauz, Lora (11’ st Marotta), Azzi, Iocolano, Merli Sala, Capogna (38’ st Emmausso), Nannini (11’ st Mangni), Masini (38’ st Nesta), Bolzoni. A disposizione: Pulze, Bonadeo, Malinverno, Purro, Haidara, Moleri, Raggio, Caporerri. All. D’Agostino.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Polidori, Campeol (25’ st Simeoni), Vrdoljak, Piccoli (14’ st Kalaj), Sicurella (30’ st Sicurella), Cretella (30’ st Kraja), Galligani, Moscati (14’ st Merola). A disposizione: Chiorra, Giannò, Gorelli, Russo, Consonni, Scaffidi. All. Magrini.

ARBITRO: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Valletta di Napoli, Valente di Roma2)

NOTE: recupero 1’ pt, 5’ st.

RETI: 3’ st Raimo, 24’ st Iocolano, 28’ st Sicurella, 45’ st e 48’ st Merola.