Due test amichevoli per altre due rose giovanili del Grifone, che ospiteranno avversari di blasone al Centro sportivo di Roselle. Sabato spazio agli Under 15 di mister Picardi che incontreranno la Pistoiese alle 17.

Domenica mattina alle 11 test match anche per gli Under 16, che dopo quello con i coetanei dell’Empoli affronteranno ora l’Arezzo.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: TEST AMICHEVOLI PER GLI UNDER 15 E GLI UNDER 16 proviene da US Grosseto 1912.