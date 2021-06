Questa mattina al Centro sportivo di Roselle è cominciata la prima settimana del Grosseto Summer camp, organizzato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e aperto non solo ai tesserati Us Grosseto.

Prenotabile per un minimo di 1 settimana e un massimo di 4, si svolgerà all’interno delle strutture del Centro sportivo di Roselle con il supporto dei tecnici biancorossi: David Stefani, Emiliano Biliotti, Gigi Consonni, Roberto Picardi e Nicola Giallini, e vedrà la partecipazione anche di alcuni giocatori della prima squadra quali Andrea Ciolli, Pippo Boccardi, Matteo Gorelli, Riccardo Cretella e Alessandro Sersanti; mentre per i portieri ci sarà una parte apposita curata da Riccardo Dellepiane. Si svolgerà dal lunedì al venerdì, con pranzo incluso all’interno del Bar ristorante 1912 del Centro sportivo.

Ancora aperte le iscrizioni per la seconda, terza e quarta settimana di camp; queste le date: 2 settimana, 28 giugno-2 luglio; 3 settimana 5-9 luglio; 4 settimana 12-16 luglio.

CLICCA QUA per tutte le info complete sul Summer

Per informazioni chiamare i seguenti numeri: Gigi 393.5289269; Nicola 391.4804083.

L’articolo PARTITO IL SUMMER CAMP 2021 proviene da US Grosseto 1912.