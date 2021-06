PRIMAVERA3: GROSSETO-CARRARESE 3-1

Tre punti importanti e terzo posto blindato per la Primavera del Grifone, che si impone per 3-1 sulla Carrarese nel recupero della quindicesima di campionato. Primo tempo non brillante, con grande battaglia a centrocampo e con gli ospiti bravi a non far giocare i padroni di casa come al loro solito. Al quarto d’ora si riconferma imprendibile in area Francavilla, bravo a insaccare il suo undicesimo gol stagionale bruciando la difesa avversaria. Al 28’ tutto da rifare con la deviazione sfortunata di Fregoli su un tiro rivale, con la sfera che finisce in rete per l’1-1. Da registrare una traversa centrata dalla Carrarese. Nel secondo tempo i biancorossi prendono campo e riescono a fr loro la partita, prima riportandosi in vantaggio con Rotondo al termine di un contropiede micidiale, poi dilagando con Gafà, subentrato ad un compagno. Un paio di chance anche per Perrella, ma senza fortuna. Sabato l’ultima fatica di campionato per i ragazzi di mister Pieri, impegnati sul rettangolo di gioco del Pontedera.

La classifica del girone D: Arezzo 35 punti; Livorno 32; Grosseto 22; Lucchese 18; Viterbese 16; Olbia 15; Carrarese 14; Pontedera 12; Pistoiese 7.

GROSSETO: Comparini, Tiberi (25’ st Gafà), Salvadori, Lucattini, Fregoli (15’ st De Michele), Cerulli, Sarno, Marraccini (5’ st Filippi), Francavilla, Perrella (32’ st Riitano), Rotondo. A disposizione: Brunetti, Mema, Gafà, Simi. All. Pieri.

CARRARESE: Gallina, Benassi (1’ st Bertonelli), Luccaccini, Dell’Amico L., Guelfi, Orlandi, Bertipagani (1’ st Bonuccelli), Dell’Amico T. (1’ st Di Nicola), Tonelli, Dell’Amico G., Smecca. A disposizione: Capponi, Berti, Castronovo, Bigini. All. Ficagna.

ARBITRO: Giusti di Livorno; assistenti Paoli di Piombino e Lampedusa di Grosseto.

RETI: 15’ Francavilla, 28’ (aut.) Fregoli, 22’ st Rotondo, 36’ st Gafà.

