SETTORE GIOVANILE: SCONFITTE IN TERRA LAZIALE PER UNDER 16 E UNDER 15

Tasso di agonismo altissimo nei due match test in casa della Lazio per gli Under 16 e gli Under 15 biancorossi. I ragazzi di mister Angeli cedono per 7-0 contro i padroni di casa, squadra nettamente più attrezzata e con i tre difensori centrali nazionali di categoria. Laziali in vantaggio su rigore, mentre pochi minuti dopo niente penalty per un fallo su D’Ovidio, involato a rete. I locali dilagano anche nella ripresa, ma tenacia e coraggio degli unionisti, con Mori e Tenci che creano qualche grattacapo agli avversari.

Grande impegno anche da parte dei ragazzini di mister Picardi, battuti 9-1 in una gara inevitabilmente dura ma considerevole per la crescita non solo calcistica; per i maremmani, rete di Guadagnoli.

Seconda partita stagionale dopo sette mesi di stop per gli Under 13 di mister Gafà contro l’Arezzo, per un match test di calcio a 9 importante sia fisicamente che moralmente. Primi due tempi di marca amaranto, finiti 1-2 e 0-3, con rete unionista di Tosi. Due reti per parte nel terzo tempo, con ancora Tosi e poi Vanni a segno.

UNDER 16: LAZIO-US GROSSETO 7-0

LAZIO: Polidori, Petrucci, Petta, Oliva, Di Porto, Nazzaro, Cannatelli, Giubrone, Di Nunzio, Di Tommaso, Reddavide. A disposizione: Renzetti, Giranelli, Iobbi, Tufano, Pancaro, Rossi, Di Venanzio, Shehu, Bigotti. All. Terlizzi.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Paccagnini, Bertoni, D’Ovidio, Arrigucci, Affabile, Veglianti, Tenci, Solari. A disposizione: Presicci, Passalacqua, Amaddii, Fanteria, Zarone, Gamberi, Mori. All. Angeli.

ARBITRO:

RETI: 17’ (rig.) Cannatelli, 25’ Di Porto, 8’ st Di Tommaso, 10’ st e 34’ st Bigotti, 21’ st Di Venanzio, 25’ st Shehu.

UNDER 15: LAZIO-US GROSSETO 9-1

UNDER 13: US GROSSETO-AREZZO pt 1-2, st 0-3, tt 2-2

GROSSETO: Niccolini, Pascolini, Frediani, Donnini, Mussio, Migliorini, Berardone, Del Chiaro, Vanni, Tosi, Rossi, Canuti, Picchianti, Cantalino, Roggiapane, Mastacchi, Falciani, Corti. All. Gafà.

AREZZO: Borghini, Sestini, Gori, Biagioli, Scatizzi, Calabrò, Fratini, Aliaj, Campaioli, Checcacci, Martoglio, Tenti, Alessandri, Fiacchini, Ischi, Nugnes, Lanini. All. Bianchi.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: SCONFITTE IN TERRA LAZIALE PER UNDER 16 E UNDER 15 proviene da US Grosseto 1912.