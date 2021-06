SETTORE GIOVANILE: UNDER 17 IN CASA DELLA PISTOIESE, TEST CON LA FIORENTINA PER GLI UNDER 15

Penultima di campionato per gli Under 17 biancorossi, in una settimana costellata da ben tre impegni ufficiali. Dopo il turno settimanale contro il Livorno, finito col successo degli amaranto, i ragazzi di mister Consonni se la vedranno in terra ostile con la diretta rivale di classifica Pistoiese.

Il fischio d’inizio è domenica alle 15 al Frascari.

Tre test match tutti programmati per sabato. Al Centro sportivo, alle 16 riflettori puntati sulla sfida fra gli Under 15 e la blasonata Fiorentina. Amichevoli anche per gli Under 14 e gli Under 13 con i coetanei del Pontedera.

Under 17:

Il programma della 9a giornata (4a di ritorno) del gruppo 5: Livorno-Carrarese; Lucchese-Pontedera; Pistoiese-Grosseto.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 17 punti; Livorno 12; Pistoiese* 11; Grosseto, Carrarese* 9; Lucchese 5 (* = una gara da recuperare).

Il programma:

Under 17: Pistoiese-Us Grosseto

Under 15: Us Grosseto-Fiorentina

Under 14: Pontedera-Us Grosseto

Under 13: Pontedera-Us Grosseto

