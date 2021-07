Ultimi posti disponibili per iscriversi all’ultima settimana di Summer camp con il Grosseto calcio, che si terrà dal 12 al 16 luglio, sempre al Centro sportivo di Grosseto. La novità, per l’ultima settimana in biancorosso, sarà la possibilità di iscriversi al Camp per portieri “PortierOne”, organizzato da Riccardo Dellepiane, allenatore dei portieri professionista e responsabile dell’Area portieri del settore giovanile dell’Us Grosseto, insieme ad uno staff di figure professionali tra le quali lo psicologo sportivo e il preparatore atletico. Una settimana di divertimento e di crescita tecnica e tattica per chi desidera approfondire l’affascinante ruolo di portiere.

Durante la settimana, oltre all’allenamento sul campo, i ragazzi parteciperanno a riunioni tecniche all’interno delle quali vedranno anche video che commenteranno insieme. Per info sul camp PortierOne chiamare il numero 328.8155673, mentre per le prenotazioni rivolgersi al Macron store di Grosseto.

L’articolo SUMMER CAMP: ARRIVA IL CORSO PER PORTIERI proviene da US Grosseto 1912.