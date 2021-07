Altro rinnovo importante per il Grosseto, che trova l’accordo per il prolungamento in biancorosso del difensore classe 1991, Matteo Gorelli, altra pedina fondamentale dello scacchiere di mister Magrini. Con il rinnovo sia di capitan Ciolli che Gorelli il Grifone ritrova, anche per il secondo anno di Serie C, la difesa centrale granitica composta dai due grossetani.

