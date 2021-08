ABBONAMENTI, CONTINUA LA VENDITA LIBERA: TUTTE LE INFORMAZIONI

Prosegue la vendita libera degli abbonamenti. Da lunedì 9 agosto, fino a martedì 17 agosto incluso, chi vorrà sottoscrivere la tessera potrà farlo al Macron Store di Grosseto in via Santerno 27, al Bar Tamoil di Marsiliana e al caffè Insolito di Marina di Grosseto in base all’orario di apertura delle attività. Inoltre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento in tutte le ricevitorie e punti abilitati Ciaotickets su tutto il territorio nazionale. La segreteria dello stadio Carlo Zecchini sarà di nuovo disponibile da mercoledì 18 agosto con i consueti orari, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.

Questi i prezzi dei nuovi abbonamenti e dei biglietti per le singole partite:

