DALLA CREMONESE ARRIVA IL TREQUARTISTA GHISOLFI

Il Grosseto mette a segno un altro colpo, prendendo in prestito dalla Cremonese il trequartista Matteo Ghisolfi (19), classe 2002. Cinque presenze in serie B, lo scorso anno, con la maglia della Cremonese e una in Coppa Italia, prima di guidare la formazione Primavera per ben 14 volte mettendo a segno 7 reti. Numeri importanti per il giovane cresciuto calcisticamente nella Cremonese che arriva adesso alla corte di mister Magrini, in prestito per un anno, per dare ancora più qualità alla rosa.