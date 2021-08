GROSSETO-MODENA 0-0, PRIMO PUNTO IN CAMPIONATO

Punto importante del Grifone che senza paura affronta il Modena, candidata numero uno per la vittoria del campionato, ed esce dallo Zecchini con un punto d’oro e tanti applausi ma, soprattutto, con la consapevolezza di non temere nessuno. Nel primo tempo ci pensa Arras, con un colpo di testa, ad impaurire Gagno e a guardagnarsi i primi applausi. Partita veloce: Marigosu innesca Serena che dal limite prova il tiro e trova ancora la parata di Gagno. Nella ripresa parte subito forte il Grosseto, con una doppia incursione che produce soprattutto entusiasmo e applausi dei presenti. A scaldare però totalmente lo Zecchini ci pensa Cretella, con un missile terra aria all’8’ che finisce fuori di poco. Marigosu al 16’ ci prova su punizione, ma Cretella sotto porta non riesce a trovare l’impatto giusto. Al 25’ Scarsella s’infila in area a trova il tempo giusto, ma Barosi con un colpo di reni chiude lo specchio. Il miracolo, sempre a firma di Barosi, arriva però alla mezz’ora quado vola a neutralizzare un tiro di Scarsella sotto porta che sembrava già in rete. Al 37’ bolide dalla distanza di Dell’Agnello, che impegna l’estremo difensore gialloblù. Finisce così con un grande punto conquistata, di nuovo tra le mura amiche, la prima giornata di serie C.

Grosseto-Modena 0-0

GROSSETO: Barosi, Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro (35’ st Biancon), Fratini (30’ st Piccoli), Cretella, Serena, Marigosu (18’ st Ghisolfi), Arras (35’ st Artioli), Moscati (18’ st Dell’Agnello). A disposizione: Fallani, Scaffini, Verduci, Salvi, Bifini, Perrella. All. Stefani.

MODENA: Gagno, Renzetti (41’ Ponsi), Pergreffi, Armellino (9’ st Di Paola), Mosti (24’ st Duca), Marotta, Ogunseye (24’ st Minesso), Ciofani, Silvestri (9’ st Ingegneri), Gerli, Scarsella. A disposizione: Narciso, Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Giovannini. All. Tesser.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Marco Ferraioli di Nocera inferiore, Ivan Catallo di Frosinone).

NOTE: recupero 1’ pt, 4’ st.

