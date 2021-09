Questi i 23 giocatori che mister Magrini, al ritorno in panchina dopo la squalifica, ha convocato per la partita di domani contro l’Ancona Matelica. La gara, terzo turno del campionato di Serie C, si giocherà alle 17.30 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita sul circuito Ciaotickets fino alle 19 di questa sera, mentre i tifosi locali potranno acquistare il biglietto fino alle ore 18 di domani pomeriggio, anche alla biglietteria dello stadio, davanti alla Curva nord, che aprirà alle ore 16.30.

PORTIERI: Davide Barosi, Mattia Fallani;

DIFENSORI: Enrico Biancon, Andrea Ciolli, Alessandro Raimo, Matteo Salvi, Francesco Semeraro, Giacomo Siniega, Giuseppe Verduci;

CENTROCAMPISTI: Federico Artioli, Riccardo Cretella, Emiliano Fratini, Matteo Ghisolfi, Giovanni Perrella, Gianluca Piccoli, Filippo Serena, Mario Vrdoljak;

ATTACCANTI: Davide Arras, Elio De Silvestro, Simone Dell’Agnello, Federico Marigosu, Filippo Moscati, Federico Scaffidi.

L’articolo GROSSETO-ANCONA MATELICA: I 23 CONVOCATI proviene da US Grosseto 1912.