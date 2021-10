Le strade di Filippo Boccardi e del Grosseto si sono di nuovo unite: da questo pomeriggio il giocatore è di nuovo un tesserato biancorosso ed è già a disposizione di mister Magrini. Indosserà la maglia numero 30 e potrà dare, quando il mister lo deciderà, il proprio contributo al Grifone.

“Siamo felici di poter riabbracciare ufficialmente Boccardi – spiegano Mario e Simone Ceri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Us Grosseto 1912 – che per noi non rappresenta solo un forte attaccante ma anche un ragazzo nato e cresciuto in questa società e che adesso, speriamo, potrà darci il suo contributo per cercare di allontanarci il più possibile dal fondo della classifica”.

L’articolo BENTORNATO PIPPO BOCCARDI proviene da US Grosseto 1912.