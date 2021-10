LE SCUSE DEL VICEPRESIDENTE CERI AI TIFOSI

Dopo la pesantissima sconfitta di Imola, il vicepresidente Simone Ceri manda un messaggio ai tifosi. “Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutta la gente che ci sta vicino. Soprattutto mi scuso con i tifosi presenti a Imola. Chiederò alla squadra di rimborsare loro le spese sostenute. Mi sento responsabile di questo pessimo inizio. Mi rendo conto che non sono adatto a questa categoria, ancora meno compatibile con chi non capisce il valore che rappresenta la maglia col Grifone per i grossetani”.

