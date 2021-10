Quarta di campionato per la Primavera, che sfiderà in trasferta il Gubbio, attualmente peggio classificato con un punto in tre match.

Tutta locale la terna: arbitrerà Nykolin assieme a Fiorucci e Bellucci.

Il fischio d’inizio è domani alle 15 al centro sportivo Scheggia e Pascelupo a Scheggia (PG).

La classifica: Lucchese e Imolese 7 punti; Olbia 5; Viterbese e Grosseto 4; Gubbio e Fermana 1; Teramo 0.

Impegni casalinghi in contemporanea per Under 17 e Under 15, che giocheranno contro i coetanei del Siena domenica alle 15 rispettivamente al Palazzoli e al Centro sportivo.

Queste le terne arbitrali, entrambe grossetane: Schiavo, Giuliarini e Maretti e Sbordone, Cava e Cappelli.

Il programma:

Primavera: Gubbio-Grosseto (4a giornata) sabato h 15

Under 17: Grosseto-Siena (3a giornata) domenica h 15

Under 15: Grosseto-Siena (3a giornata) domenica h 15

L’articolo SETTORE GIOVANILE: PRIMAVERA A GUBBIO, UNDER 17 E UNDER 15 CONTRO IL SIENA proviene da US Grosseto 1912.