SETTORE GIOVANILE: UNDER 15 CORSARI A PISTOIA, KO GLI UNDER 17

Una sconfitta e una vittoria per gli Under 17 e Under 15 biancorossi nei faccia a faccia esterni con i coetanei della Pistoiese. Nella quarta giornata, pesante ko per 6-2 per il team di Di Meglio, letteralmente travolto nei primi minuti di gioco dai gol di Di Biase, Varveri e Bezzini. Al 20’ Tenci accorcia le distanze ma ancora Varveri ripristina il triplo vantaggio. Seconda rete maremmana di Mori, subentrato ad un compagno dopo la mezz’ora. Nella ripresa la Pistoiese non perde colpi e dilaga con Bonfanti e Petrucci.

Successo all’inglese per il team di mister Violi, che piega 0-2 i padroni di casa. Vantaggio di Belletti al 20’, mentre nella ripresa è il nuovo entrato Galli a blindare il risultato. Da segnalare un espulso per parte.

Prossimo rivale il Città di Pontedera, per la quinta giornata.

UNDER 17: PISTOIESE-US GROSSETO 6-2

PISTOIESE: Pannocchia, Pertici, Fiore, Frroku, Virdò, Beconcini, Bezzini, Nesimi, Di Biase, Cecchi, Varveri. A disposizione: Gambassi, Malpaganti, Niccolai, Margheri, Dani, Bonfanti, Baroumi, Petrucci, Colzi. All. Marraccini.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi (1’ st Tavarnesi), Presicci (32’ Mori), Carlucci (1’ st Paccagnini), Passalacqua, Dovidio, Arrigucci, Conti, Tenci, Veglianti (25’ Gamberi). A disposizione: Amaddii, Turbanti. All. Di Meglio.

RETI: 1’ Di Biase, 2’ e 22’ Varveri, 4’ Bezzini, 20’ Tenci, 36’ Mori, 25’ st Bonfanti, 40’ st Petrucci.

UNDER 15: PISTOIESE-US GROSSETO 0-2

PISTOIESE: Spina, Baragli (27’ st Paolucci), Pinzani, Bagnoli, Sula (27’ st M. Innocenti), P. Innocenti, Pessotta (30’ st Spinicci), Shenaj, Coletta, Lorenzi, Hisely. A disposizione: Cianfano, Sermi, Buica, Cillerai, Tormentoni. All. Cois.

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Baldanzi (16’ st Galli), Stefani (16’ st Ulaj), Boduri, Magnani, Abagnale (16’ Poccia), Ibraimi (1’ st Attilio), Belletti (24’ st Coppola), Colledan (24’ st Turbanti), Bindi (1’ st Tarlev). A disposizione: Balassone, Zauli. All. Violi.

ARBITRO: Torrebianca di Empoli; assistenti Axinte e Giusti di Lucca.

RETI: 20’ Belletti, 26’ st Galli.

NOTE: ammoniti Coletta, Baragli, Belletti, Capoduri; espulsi al 10’ st Chenal e al 21’ st Boduri.

