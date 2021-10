SETTORE GIOVANILE: UNDER 17 E UNDER 15 SETTE VOLTE A SEGNO, SIENA KO

Vittorie rotonde degli Under 17 e degli Under 15 biancorossi contro i coetanei del Siena nella terza giornata di campionato. Al Palazzoli il risultato è un buon 3-1 dei ragazzi di mister Di Meglio, più coordinati dei rivali. All’8’ 1-0 di Conti da un’azione sulla destra, con scambio e cross telecomandato. Raddoppio speculare con incursione di Conti sulla sinistra a trovare Tenci. Senesi più insidiosi nella ripresa, dove trovano il 2-1 con un tiro al sette dalla distanza firmato Pugliese. Dopo i cambi, biancorossi più lucidi e aggressivi con due occasioni non concretizzate di Gamberi. Nel finale, tiro di Veglianti respinto da Pignattai, che poi non può niente sul ritocco di Pimpinelli.

Al Centro sportivo poker di reti dei ragazzi di Violi ai bianconeri, dopo un primo tempo equilibrato e con un legno per parte: traversa piena di Cozzolino su mezza rovesciata, cui rispondono gli ospiti allo scadere. Rompe gli equilibri Belletti su palla attiva. Nel secondo tempo il Grosseto dilaga sempre su azione: doppietta di Cozzolino nell’arco di pochi minuti, con Tarlev che completa l’opera alla mezz’ora. Unionisti più in forma, autori di buone prestazioni sia dei titolari che dei subentrati.

UNDER 17: GROSSETO-SIENA 3-1

GROSSETO: Nadalin, Fralassi Paccagnini (10’ st Bardi), Arrigucci (34’ st Amadii), Passalacqua (34’ st Turbanti), Tavarnesi (20’ st Carlucci), Dovidio (10’ st Gamberi), Presicci, Conti (20’ st Pimpinelli), Tenci (10’ st Mori), Veglianti. A disposizione: Laudicino, Nardi. All. Di Meglio.

SIENA: Pignattai, Seri, Di Paola, Pugliese, Bonechi, Reka, Fiorini, Tosi, Rosati, Pittalis, Fiorenzani. A disposizione: Lancia, Matii, Finisci, Radice, Tanganelli, Muresan, Cataldo, Cervone, Senni. All. Bonfiglio.

ARBITRO: Schiavo di Grosseto; assistenti Giuliarini e Maretti di Grosseto.

RETI: 8’ Conti, 15’ Tenci, 7’ st Pugliese, 44’ st Pimpinelli.

NOTE: ammoniti Tavarnesi, Mori, Carlucci.

UNDER 15: GROSSETO-SIENA 4-0

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Boduri (18’ st Bindi), Magnani, Canu (1’ st Colledan), Uklaj (1’ st Galli), Zauli (5’ st Tarlev), Ibraimi (1’ st Stefani), Belletti (22’ st Turbanti), Cozzolino, Abagnale (18’ st Coppola). A disposizione: Balassone, Poccia, Stefani. All. Violi.

SIENA: Sietbetcheu, Rappuoli, Mugnai (14’ st Neri), Di Blasi, Calabro, Rizzo, Montagna, Marrone, Ruiz, Roventini (2’ st Fancelli), Ronchi. A disposizione: Sionetti, Helg, Pratelli, Biagiotti, Caponi, Melani, Vadi. All. Maestrini.

ARBITRO: Sbordone di Grosseto; assistenti Cava e Cappelli di Grosseto.

RETI: 32’ Belletti, 17’ st e 23’ st Cozzolino, 30’ st Tarlev.

NOTE: ammonito Sietbetcheu.

