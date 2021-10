Il missile di Fratini da fuori area affonda la Viterbese e scuote i timori di una squadra che ha reagito nel migliore dei modi a un momento difficile. Tra i migliori in campo anche Barosi, autore di due parate miracolose, e capitan Ciolli, praticamente perfetto in difesa e quasi uomo gol in area con una bellissima girata al volo parata dal portiere della Viterbese. I biancorossi fanno da subito la partita, sfiorando il gol in più occasioni, ma colpendo i padroni di casa alla mezz’ora della ripresa. Tre punti d’oro per la classifica e il morale.

VITERBESE: Bisogno, Urso, Volpicelli (14’ st Simonelli), Adopo, Capanni (25’ st Tassi), Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni (14’ st Alberico), Foglia (31’ st Volpe), van der Velden. A disposizione: Daga, Fracassini, Errico, D’Uffizi, Ricchi, Natale, Zanon, Marenco. All. Raffaele.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Semeraro, Ciolli, Fratini (37’ st Arras), Moscati (37’ st Salvi), Piccoli (24’ st Vrdoljak), Serena, De Silvestro (15’ st Ghisolfi), Siniega, Dell’Agnello (24’ st Artioli). A disposizione: Di Bonito, Marigosu, Verduci, Biancone. All. Magrini.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paolo (Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto, Andrea Torresan di Bassano del Grappa).

RETE: 29’ st Fratini.

NOTE: Recupero 0’ pt, 5’ st.

L’articolo VITERBESE-GROSSETO 0-1: EUROGOL DI FRATINI proviene da US Grosseto 1912.