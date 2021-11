PONTEDERA-GROSSETO 2-0

Pontedera si conferma, ancora una volta, terreno stregato per il Grifone che, dopo il gol annullato inspiegabilmente lo scorso anno a Gorelli, deve arrendersi quest’anno agli episodi. Episodi decisamente sfavorevoli, con un rigore contro, un gol annullato e un’espulsione per proteste che ha fatto molto discutere. Buona partenza dei ragazzi di mister Magrini, che dopo appena 9’ vanno sotto per il rigore di Magnaghi. A fine primo tempo Perretta chiude, definitivamente, la partita sul 2-0.

PONTEDERA: Sposito, Milani (30’ st Parodi), Mattioli (22’ st Benericetti), Magnaghi, Barba (42’ st Marianelli), Catanese, Bakayoko (30’ st Shiba), Espeche, Benedetti (42’ st Bardini), Perretta, Matteucci. A disposizione: Angeletti, D’Antonio, Regoli, De Ioannon. All. Maraia.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Salvi, Ciolli, Semeraro, Fratini (35’ st Verduci), Cretella (27’ st Artioli), Piccoli (14’ st Vrdoljak), Serena, Arras (27’ st Moscati), Dell’Agnello (14’ st Boccardi). A disposizione: Di Bonito, Marigosu, Scaffidi, Siniega, Ghisolfi. All. Magrini.

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova (Fratello di Latina, Arena di Roma1).

RETI: 9’ rig. Magnaghi, 42’ Perretta.

Note: al 35’ espulso per proteste Serena. Recupero 0’ pt, 3’ st.

