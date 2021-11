SETTORE GIOVANILE: PRIMAVERA CONTRO L’IMOLESE, UNDER 15 E 17 A MONTEVARCHI

Ritorno al Centro sportivo per la Primavera, che disputerà la settima di campionato contro l’Imolese. Un punto di differenza fra le due sfidanti, con gli emiliani avanti e col relativo vantaggio dell’aver ricaricato energie ed idee dopo la sosta. Per i biancorossi, assente per squalifica Cargiolli.

Arbitrerà Pianigiani di Siena assieme a Grandiosa e Lumetta di Piombino.

Il fischio d’inizio è domani alle 14,30.

Il programma della 7a di andata del girone B: Vis Pesaro-Olbia; Grosseto-Imolese; Lucchese-Gubbio; Teramo-Viterbese. Riposa Fermana.

La classifica del girone B: Viterbese 13 punti; Vis Pesaro 12; Olbia 9; Imolese 8; Grosseto 7; Lucchese 6; Gubbio e Teramo 4; Fermana 2.

Trasferte in casa dell’Aquila Montevarchi per Under 15 e Under 17, che giocheranno rispettivamente alle 11 e alle 15 per la sesta di campionato. Queste le terne arbitrali: quella tutta aretina composta da Buduroi, Ernano e Noferi e quella con Martini di Arezzo coadiuvato da Materozzi di Arezzo e Scanu del Valdarno.

Turno di riposo per gli Under 16 che riprenderanno il prossimo weekend anche loro con la trasferta sul campo dell’Aquila Montevarchi.

Il programma:

Primavera: Grosseto-Imolese (7a giornata) sabato h 14,30

Under 17: Aquila Montevarchi-Grosseto (6a giornata) domenica h 15

Under 15: Aquila Montevarchi-Grosseto (6a giornata) domenica h 11

