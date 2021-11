SETTORE GIOVANILE: UNDER 17 E 15 IN CAMPO CONTRO IL PONTEDERA

Niente impegni di campionato per alcune squadre giovanili del Grifone. Tutto fermo infatti sia per il torneo Primavera3 che per l’Under 16, con le due rose che ne approfitteranno per recuperare energie e idee.

Quinta giornata ed impegni casalinghi invece per Under 15 e Under 17, che giocheranno sabato rispettivamente alle 16 e alle 18 al Centro sportivo contro il Città di Pontedera. Queste le terne arbitrali: Calise di Piombino con Chernenkova di Piombino e Stella di Grosseto e Di Giorgio, Ficarra e Pardini di Livorno.

Il programma:

Under 17: Grosseto-Città di Pontedera (5a giornata) sabato h 18

Under 15: Grosseto-Città di Pontedera (5a giornata) sabato h 16

